Soyer’den “Bu kadar da olmaz” dedirten atama! Liyakatta son nokta

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerindeki atamalarıyla "liyakat" eleştirilerinin hedefi olan Başkan Tunç Soyer, bu konuda zirve yaptı. Birkaç gün önce 3 HDP'liyi Grand Plaza şirketinin yöneticiliğine getiren Soyer, yıllardır şoförü olan Hüseyin Sezer'i de yüz milyonlarca liralık vapur filosunu işleten İZDENİZ'e yönetici yaptı. Soyer'in belediyenin desteğiyle ayakta tutulan İZDENİZ'in yönetim kuruluna hiçbir tecrübesi olmayan şoförünü ataması "Bu iş artık çiftlik yönetmeye döndü" dedirtti.



KARDEŞİNİN VAKFINA 8.9 MİLYON

Soyer'in ilk işlerinden biri büyük oranda belediyenin kontrolünde olan İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın (İZTAV) genel sekreterliğine kardeşi Onur Soyer'i getirmek oldu. Soyer bir de bu vakfa belediye bütçesinden 8.9 milyon lira aktarmak isteyince tartışma çıkmıştı. Soyer'in "Kardeşim tamamen gönüllü çalışacak" açıklaması da tepkileri dindiremedi. AK Parti'nin sert muhalefetine rağmen 8.9 milyon lira aktarımı CHP ve İP'li üyelerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Ancak tepkiler üzerine kardeş Soyer, görevinden ayrıldı. Aktarılan 8.9 milyon lira ile ilgili ise açıklama yapılmadı.



ALIMLAR EŞİNİN ÜZERİNDEN

Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun getirdiği alımların kooperatiflerden yapıldığı sistem de Soyer tarafından değiştirildi. Alımları eşinin Başkan olduğu İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği üzerinden yapmaya başladı. Örneğin Soyer gelince Tire Süt'ten alımları azalttı ve İzmir Köy-Koop üzerinden alım yapmaya başladı. Sütü ve diğer ürünleri kooperatiflerden alan Köy-Koop, bunun belediyeye satışını da kendisi yapıyor. Köy-Koop'un bu ticaretten ne kadar geliri olduğu ise bilinmiyor. Soyer milyonlarca liralık alımın eşinin Başkan olduğu birlik üzerinden yapılmasıla ilgili eleştirileri de "Eşim tamamen gönüllü çalışıyor. Tek kuruş hak almıyor" sözleriyle cevaplamıştı.

DENETİM YOL ARKADAŞINDA

Soyer, daha önce Aren Bağımsız Denetim şirketine yaptırılan şirket hesaplarının denetimini de birlikte çalıştığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'in ortağı olduğu Sun Bağımsız Denetim şirketine verdi. Bu durum kentte 'etik' tartışması başlattı. Bunların yanı sıra Soyer, FETÖ destekçisi CHP'li eski vekil Eren Erdem'i de belediyeye bağlı ÜNİBEL şirketinde yönetim kurulu üyesi yaptı.





ONUR SOYER

Onur Soyer Soyer'in göreve geldikten ilk önce İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın (İZTAV) genel sekreterliğine kardeşi Onur Soyer'i getirmişti.



HÜSEYİN SEZER

Başkan Soyer, yıllardır şoförlüğünü yapan Hüseyin Sezer'i İZDENİZ şirketine yönetici yaptı.



NEPTÜN SOYER

Tunç Soyer, on milyonlarca liralık tarımsal ürün alımını eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Köy-Koop üzerinden yapıyor.

SITKI SÜKÜRER

Büyükşehir'in şirket hesaplarının denetimi, Soyer'in birlikte çalıştığı İEKK Başkanı Sıtkı Şükürer'in ortağı olduğu Sun Bağımsız Denetim şirketine verildi.



HDP'Lİ DOSTLARI DA YÖNETİMDE

HDP ile kurduğu iyi ilişkilerle bilinen ve teröre destek veren belediyelere kayyum atamalarına karşı çıkan Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde 11 kişiden 15 kişiye çıkardığı belediye şirketi Grand Plaza'da yaptığı atamalarla Türkiye gündemine geldi. Soyer, KHK ile üniversitedeki görevlerine son verilen Prof.Dr. Melek Göregenli, Prof.Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Prof.Dr. Ayşen Uysal'ı şirketin yönetim kurulu üyeliğine getirmişti. Daha önce sosyal medya paylaşımlarında HDP'li olduklarını beyan eden 3 isim ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını HDP'nin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'a oy vereceklerini kamuoyuna duyurmuşlardı. 3 isim PKK'nın hendek eylemlerine müdahale eden devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzalayan akademisyenler arasında yer almış ve KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Erhan GÜLENÇ

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