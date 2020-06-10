İpe dolanan karga için seferber oldular

İzmir'de Ferahlı mahallesinde ağaçtaki ipe takılan karganın yardımına Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koştu. Bir ipe ayağı dolanan karganın çığlıklarını duyan ekipler, merdivenli budama aracıyla yetiştikleri hayvanı 1.5 saatlik bir uğraşın ardından kurtardı. Yarası olmadığı görülen karga yeniden özgürlüğe kanat çırptı.