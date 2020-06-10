Kodlama yöntemiyle orduya sızmışlar

İzmir ve 25 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i TSK'dan ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 191 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MÜLAKATTA USULSÜZLÜK

Dün gece saat 01.00'da başlatılan operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkan 191 şüpheliden 160'ı yakalanarak sorgulanmak üzere İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 2005, 2011-2012'de aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu şüphelilerin, İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edildi. Askeri okula giriş için gerçekleştirilen mülakat sınavlarında FETÖ'cülerin, örgüt üyesi adaylar için 6 basamaklı aday numarasının ikinci ve üçüncü basamaklarını toplayarak ya da aday numarasının son iki basamağındaki rakamlar ile TC kimlik numaralarının son iki rakamlarını kullanarak 'kodlama' oluşturdukları, bu yöntemle de örgüt üyelerinin sınavları kazanmalarını sağlandıkları kaydedildi. Bu yolla 2013 yılında İstanbul'daki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubaylık Meslek Yüksekokulu sınavlarında usulsüzlük yapıldığına dikkat çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Sonu gelene kadar Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadelemiz devam edecek" dedi.



TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİLER

FETÖ'cü sınav komisyon görevlileri tarafından FETÖ'cü adayların tanınmasını sağlayan bu yöntemle orduya sızanlar belirlenirken, gözaltına alınan şüphelilerden 154'ünün ise terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsurlarca kullanılan ankesörlü ve kontörlü sabit hat veri havuzundaki hatlarla aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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