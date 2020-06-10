Oğulları ellerinden kayıp gitti

İzmir'in Güzelyalı semtinde önceki gün korkunç bir intihar olayı yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan maden mühendisi 34 yaşındaki Kemal Görkem Armağan, girdiği bunalım sonucu 5'inci kattaki evlerinin ön balkonundan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Emekli öğretmen olan anne Ferdane Armağan ve emekli madenci baba Kamil Özkan Armağan, oğullarını kollarından tutup atlamasını önledi.

DAMATLARINI ARADILAR

Oğullarını güç de olsa sakinleştiren Armağan çifti, yakınlarında oturan damatları Barış Canözer'i telefonla arayarak yardım istedi. Damat Barış Canözer eve geldiğinde ne olduğunu bile anlayamadan Kemal Görkem Armağan, "Oğlum sakın yapma" diye feryat eden anne ve babasının ellerinden kurtulup koşarak gittiği arka balkondan aşağı atladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Önce alt dairenin balkon demirine çarpan genç mühendis daha sonra beton zemine çakıldı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Armağan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç mühendis, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İFADE VEREMEDİLER

Evlatlarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken yaşadıkları şok nedeniyle polise ifade bile veremedikleri öğrenildi. Ardında herhangi bir intihar notu bırakmayan Kemal Görkem Armağan'ın bir sorununun olmadığı ancak küçük yaşta psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Fatih ŞENDİL