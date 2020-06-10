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Haberler İzmir Oğulları ellerinden kayıp gitti

Oğulları ellerinden kayıp gitti

’de yaşayan 34 yaşındaki maden mühendisi Kemal Armağan, kendisine engel olmaya çalışan anne ve babasının ellerinden kurtulup 5’inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi.

Oğulları ellerinden kayıp gitti
Giriş Tarihi: 10.6.2020

İzmir'in Güzelyalı semtinde önceki gün korkunç bir intihar olayı yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan maden mühendisi 34 yaşındaki Kemal Görkem Armağan, girdiği bunalım sonucu 5'inci kattaki evlerinin ön balkonundan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Emekli öğretmen olan anne Ferdane Armağan ve emekli madenci baba Kamil Özkan Armağan, oğullarını kollarından tutup atlamasını önledi.

DAMATLARINI ARADILAR
Oğullarını güç de olsa sakinleştiren Armağan çifti, yakınlarında oturan damatları Barış Canözer'i telefonla arayarak yardım istedi. Damat Barış Canözer eve geldiğinde ne olduğunu bile anlayamadan Kemal Görkem Armağan, "Oğlum sakın yapma" diye feryat eden anne ve babasının ellerinden kurtulup koşarak gittiği arka balkondan aşağı atladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI
Önce alt dairenin balkon demirine çarpan genç mühendis daha sonra beton zemine çakıldı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Armağan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç mühendis, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İFADE VEREMEDİLER
Evlatlarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken yaşadıkları şok nedeniyle polise ifade bile veremedikleri öğrenildi. Ardında herhangi bir intihar notu bırakmayan Kemal Görkem Armağan'ın bir sorununun olmadığı ancak küçük yaşta psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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