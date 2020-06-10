Soyer yeniden açılan teleferik tesisini gezdi

Pandemi nedeniyle kapalı olan Balçova'daki Teleferik Tesisleri dün açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Teleferikle Dede Dağı'na çıkarak mesire alanını gezdi. Hijyen ve mesafe kurallarına göre 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek tesiste, 8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınıyor ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor. Korona önlemleri nedeniyle geçen Mart'tan bu yana kapalı olan Teleferik Tesisleri, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor.İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastanede tedavi gören tüm korona virüslü hastaların taburcu edildiğini söyledi. Diyarbakır'da ise son bir haftada korona tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. Dicle Üniversitesi Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan vaka sayıları bu hızla devam ederse, ikinci dalgayı da aşacağız gibi görünüyor. Nerdeyse şimdiden vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.