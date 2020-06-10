‘Tek istediğim kızımın baba dediğini duymak’

İzmir Buca'da Keşikli Ailesi'nin 9 yaşındaki kızı leigh hastası İrem Naz; yürüyeceği, konuşacağı, yemek yiyebileceği günü bekliyor. Acılı babası, hastalığına çare bulunamayan kızının, 'baba' diyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. 5 yıl önce mitokondriyal miyopati teşhisi konan 9 yaşındaki İrem, yeme-içme ve yutkunma yetisini yitirmesinin ardından boğazında açılan delikle yaşama tutunmaya çalışıyor.

MUTLAKA BİR YOLU OLMALI

Önce büyüme geriliği teşhisi konulan İrem, 4 yaşında mitokondriyal miyopati ve leigh hastalığı yüzünden evde tedavi görmeye başladı. Babası Kemal Keşikli, "Kızımın bana yeniden baba diye seslenişini duymak istiyorum" diyerek yardım istedi. Doktorların İrem Naz'ın hastalığını tedavi edemediklerini söyleyen baba Keşikli, "İstanbul'da bir kök hücre merkezi vardı. 2 yıl önce aradım, 'Araştırma aşamasındayız' dediler. Bir sonuç elde edildi mi bilmiyorum. Bunun dışında epilepsiyi yok ettiğini iddia eden bir doktor vardı. Eğer çare olabilecekse kızımın epilepsi rahatsızlığından kurtulabiliriz. Belki fizik tedaviyle yeme-yutma alışkanlığı kazandırarak çocuğumun burundan beslenmesini durdurabiliriz.

YÜRÜDÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİ

Bize yardımcı olacak birileri ve tedaviyi üstlenecek doktorlar mutlaka vardır umuduyla sesimizi duyurmak istiyoruz. Yardım bekliyoruz" dedi. Tek isteğinin çocuğunun sağlığına kavuştuğunu görmek olduğunu söyleyen Kemal Keşikli, "Onun yürüyebildiğini hiç göremedim. İnşallah bir gün görebilirim. Okula gidebildiğini, yürüdüğünü görmek, tekrar bana 'baba' diye seslendiğini duymak, bana dünya üzerinde cenneti yaşatacak" dedi.