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Haberler İzmir Babasını döven genci öldürdü

Babasını döven genci öldürdü

Babasını döven genci öldürdü
Giriş Tarihi: 11.6.2020

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 yaşındaki genç, iddiaya göre babasını dövüp burnunu kıran genci bıçaklayarak öldürdü. Güzeltepe mahallesi 8423 sokak içerisinde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Erkan K., yaklaşık 10 gün önce babası Turgay K. ile kavga eden Onur Ataç ile market önünde karşılaştı. İki genç arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede karnından bıçak darbesi alan Onur Ataç hayatını kaybetti. Yaraladığı Ataç'ı hastaneye taksi ile götürüp suç aleti bıçakla birlikte kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı.

'BIÇAK ONUN CEBİNDEYDİ'
Ataç hastanede hayatını kaybederken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlının "Bana, 'Seni babandan beter yaparım' dedi. Yerde boğuşurken cebinden bıçak düştü, belki de o beni bıçaklayacaktı. Kendimi korudum" dediği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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