İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 11 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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