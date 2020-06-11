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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi Perşembe! ?

Pandemi sürecin yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Evlerden çalışmaların devam ettiği ve evlerde daha fazla zaman geçirilmeye özen gösterildiği dönemde yaşanan elektrik ve su kesintileri de tepki çekiyor. 'de de bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik tarihli detaylarını paylaştı.

İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

11.06.2020, 09:42

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Perşembe detayları...

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