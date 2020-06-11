Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Pandemi sürecin yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Evlerden çalışmaların devam ettiği ve evlerde daha fazla zaman geçirilmeye özen gösterildiği dönemde yaşanan elektrik ve su kesintileri de tepki çekiyor. İzmir'de de bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik 11 Haziran tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı.