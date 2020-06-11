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'de şüpheli ! Evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

'de iki çocuk babası adam hayatını kaybetti. Evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan 'in hayatını kaybettiği belirlendi. Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

11.06.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,09:12

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 çocuk babası olduğu öğrenilen bir şahıs iddiaya göre evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Sevgi Mahallesi 4648 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Levent (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaştı. Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özcan Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.



KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK
Öte yandan evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Özcan Levent'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Levent'in kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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