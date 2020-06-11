MHP’li başkan ile CHP’li vekilin oğluna saldırı iddianamede

374 sayfalık iddianamede; Buca'da evinden çıkıp otomobiline bindiği sırada motosikletli kişi ya da kişilerce silahla vurularak ağır yaralanan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na yönelik saldırının detaylarından bahsedildi. İddianamede Soner Taşoku'nun Urla'da Vedat Orhan Çelenk'in kardeşi Ayhan Çelenk'i vurarak öldürmesinden sonra Taşoku ile Çelenk ailesi arasında husumet olduğu, Çelenk ailesinin MHP'li İsmail Taşoku'nun öldürülmesi için suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve adamlarını devreye soktuğu yönündeki tanık ifadelerine yer verildi. İfadelerde Ayhan Çelenk'in intikamının alınması için Serkan Kurtuluş'la 10 milyon liraya anlaşıldığı, eylem öncesi şüphelilerden Mustafa A.'nın iş karşılığında 500 bin lira nakit para aldığı ve olayın diğer şüphelileri ile paylaştıkları bilgileri de yer aldı.

TEHDİTLERDE BULUNDU

CHP'den 4 dönem Urla Belediye Başkanlığı ve Meclis'te 2 dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın otomobil ve işyerinin kurşunlanmasının da yer aldığı iddianamede aynı çetenin avukat Baratalı'dan 2 milyon dolar para istediği vurgulandı. Yiğit Baratalı ifadesinde daha önceden tanımadığı Serkan Kurtuluş tarafından telefonla arandığını belirterek, "Beni arayarak 'Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı. Sizin de bu şahısla ticaretiniz var, bana 2 milyon dolar borcunuz var. Bu uğurda çok insan öldü ve ölmeye devam ediyor" şeklinde tehditlerde bulunduğunu aktardı.





METİN BURMALI