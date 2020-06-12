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Haberler İzmir 25 bin lira ceza yiyen halaycılar pişman

25 bin lira ceza yiyen halaycılar pişman

25 bin lira ceza yiyen halaycılar pişman
Giriş Tarihi: 12.6.2020

İzmir'de sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan, müzik eşliğinde dans edip halay çeken 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesildi. Gençlerin, "Uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk. Birinci Kordon'un atmosferi ve kalabalığı bizi coşturdu. Alkolün de etkisiyle kendimizi kaptırdık. Dans ettik, halay çektik. Görüntülerimizin sosyal medyaya düşüp, olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedik. Çok pişmanız. Bir daha asla böyle bir şeyi yapmayacağız" dedikleri öğrenildi.

CEYHAN TORLAK

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