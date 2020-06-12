  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir “Ege’nin incisini parlatacağız”

’nin incisini parlatacağız”

Aydın'dan 'e atanan ikinci vali olan Yavuz Selim Köşger, ilk açıklamasını Yeni Asır'a yaptı. İzmir'in 'nin incisi olduğunu belirten Vali Köşger, "Sanayi ve turizm alanında İzmir'i bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacağız. İzmir'i İzmir yapan değerleri parlatacağız" dedi.

“Ege’nin incisini parlatacağız”
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valiliği'ne atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yerine atanan Köşger, "Aydın'daki görevimi yüz akıyla yapmaya gayret gösterdim. Görevi devralacağım Vali Erol Ayyıldız, Aydın'dan İzmir'e atanmıştı. Bu şekilde atanan ikinci vali olmak benim için önemli bir gurur. Bundan sonra İzmir'e hizmet için tüm gücümü harcayacağım" diye konuştu. Aydınlıların 'Aydın'ın babası' diye hitap ettiği Köşger, özellikle pandemi döneminde aldığı önlemler ve başlattığı uygulamalarla takdir toplamıştı.

İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır Aydın Temsilcisi İhsan Karataş'a konuştu.

Valiler Kararnamesi tamamlandı! Birçok ilin valisi değişti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Ege’nin incisini parlatacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA