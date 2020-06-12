“Ege’nin incisini parlatacağız”

Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valiliği'ne atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yerine atanan Köşger, "Aydın'daki görevimi yüz akıyla yapmaya gayret gösterdim. Görevi devralacağım Vali Erol Ayyıldız, Aydın'dan İzmir'e atanmıştı. Bu şekilde atanan ikinci vali olmak benim için önemli bir gurur. Bundan sonra İzmir'e hizmet için tüm gücümü harcayacağım" diye konuştu. Aydınlıların 'Aydın'ın babası' diye hitap ettiği Köşger, özellikle pandemi döneminde aldığı önlemler ve başlattığı uygulamalarla takdir toplamıştı.

İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır Aydın Temsilcisi İhsan Karataş'a konuştu.

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