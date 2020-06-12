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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı

'de yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı

Son dakika... 'de 'silahlı suç örgütü kurma' davasının sanıkları ve Lider Camgöz, Arjantin'de yakalandı. Sanıkların 'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi.

İzmir'de yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı

12.06.2020, 09:06

Ülke basınında çıkan haberlere göre, İnterpole bağlı federal polis birimleri Kurtuluş ve Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı.

8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi.

Kurtuluş ve Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.

İddianamede, 61 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Kurtuluş'un, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun 2019 sonlarında aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da iddianamede yer almıştı.

AA

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