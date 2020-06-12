  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sağanak yağış dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti

dakikalar içerisinde 'de hayatı felç etti

Son dakika... ’in özellikle Karabağlar ilçesinde dakikalar içerisinde etkili olan , cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağış dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti

12.06.2020, 14:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,14:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için "acil" koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir'de etkili oldu. Özelikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar'da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.



Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağanak yağış dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA