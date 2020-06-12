Sahte ürünlerin listesi açıklandı! İzmir'den hangi firmalar var? Hangi markalar sahte ürün listesinde? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildizoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Bakanlık duyurdu! Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde?

İZMİR'DEN HANGİ FİRMALAR VAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan sahte ürün listesinde birçok firma yer alıyor. Bakanlığın internet sitesinden duyurulan markaların içinde İzmir'den de bazı firmalar yer aldı. Peki, İzmir'den hangi firmalar var? Hangi markalar sahte ürün listesinde? İşte detaylar...

TAĞŞİŞ NEDİR?

Tağşiş, gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halidir.