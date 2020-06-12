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Haberler İzmir Yunanlılar ölüme terk etti! İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

ölüme terk etti! 'de 42 düzensiz kurtarıldı

Foça açıklarında Türk 42 kurtarıldı. Türk Komutalnlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

Yunanlılar ölüme terk etti! İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.06.2020, 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,09:04

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

DHA

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