4 yaşında 2 hastalığı birden yendi

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ömer ve Tuğba Dumanlı çiftinin 7 yıl önce doğan erkek bebeklerine Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'nde immün yetersizliğine bağlı zatürre teşhisi kondu. Doktorların acil olarak kök hücre nakli yapılması kararı verdiği bebek, uygun ilik bulunamadığı için kısa sürede hayatını kaybetti.

AYNI TEŞHİS KONULDU

Genç çiftin bir yıl sonra Çağan Nefes ismini verdikleri diğer bebeklerine de aynı teşhis kondu. Türk Kızılay aracılığıyla düzenlenen kampanyalar sonucu Çağan Nefes'e uygun ilik ABD'li bir donörden bulundu, 17 aylıkken nakil gerçekleşti.





Sağlığına kavuşan küçük çocuğa, 14 Mayıs'ta ateşinin yükselmesi sonrası EÜ Çocuk Hastanesi'nde Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasıyla evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.