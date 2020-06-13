Aday numaraları 6 rakamsa ve toplamı 21 ise FETÖ’cüdür”

İzmir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakatlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir astsubay, yapılan usulsüzlükleri anlattı. Örgütün mülakat aday numarası şifreleme yönteminin detayları da başka bir kişinin ifadesinde yer aldı.

SORULAR ÖNCEDEN VERİLDİ

ASTSUBAY, "Mülakata kapri şortla gittim. İstiklal Marşı'nın kaç mısra olduğunu sordular, yanlış cevapladım. Sonra nihai kurula girdim. Herkese sorular sordular, bana sormadılar" dedi.



SORULARIN yaklaşık yüzde 70'ine önceden çalıştırıldığını anlatan 'Hançer' kod adlı kişi ise, "Kodların anlamı değişkendi. Mesela listeler verilirken aday numarasının son 2 numarasının toplamı çift olan kişilerin FETÖ mensubu olduğu, aday numarasının son 2 rakamının toplamı tek olan şahısların ise alınmasının uygun olabileceği şeklinde şifrelendirmeler yapılıyordu. Aday numaraları 6 rakamdan oluşuyorsa toplamı 21 çıkıyor ise bunların FETÖ'cü olduğu ve alınması gerektiği, 25 ise kesinlikle alınmaması gerektiği şifrelenmek suretiyle iletiliyordu" açıklamasını yaptı.

METİN BURMALI