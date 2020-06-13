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Göller bölgesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün için "acil" koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir'de etkili oldu.

Göller bölgesi!
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Özellikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar'da başlayan yağış, cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafik de zaman zaman durdu. ANİDEN bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerini de su bastı. Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.



İzmir'in özellikle Karabağlar ilçesinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı.


İzmir'de yaklaşık 20 yıldır kötü kokusuyla nam yapmış Meles Çayı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon su ve çamurlarının körfeze karışmasını önlemek için kurduğu toprak set, 1 saat süren sağanak yağışın etkisiyle yıkıldı. Toprak setin yıkılmasıyla birlikte Meles Çayı'nda bulunan tonlarca kanalizasyon suyu ve çamur İzmir Körfezi'ne aktı.

MERT ALPDÜNDAR

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