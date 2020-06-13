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İzmir elektrik kesintisi 13 Haziran Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 13 Haziran Cumartesi tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? İşte detaylar...