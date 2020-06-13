İzmirli çete liderleri Buenos Aires’te yakalandı

İzmir'de "silahlı suç örgütü kurma" davasının sanıkları Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantin'de yakalandı. Ülke basınında çıkan haberlere göre, İnterpol'e bağlı federal polis birimleri Kurtuluş ve Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı. 8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi. Kurtuluş ve Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saat 07.45'te Kurtuluş ve Camgöz'ü kaldıkları 5 yıldızlı lüks otelin yakınlarında yolda yürürken yakaladı.

HER TÜRLÜ SUÇ VAR

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti. İddianamede, 61 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak kasten öldurmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

SİLAHLI SALDIRILAR

Kurtuluş'un, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun 2019 sonlarında aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da iddianamede yer almıştı.



PARA KARŞILIĞI YAPILAN SALDIRILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 374 sayfalık iddianamesinde yer alan tanık ifadelerinde, öldürülen Ayhan Çelenk'in intikamının alınması için Serkan Kurtuluş'la 10 milyon liraya anlaşıldığı bilgileri yer aldı. İsmail Taşoku'nun ateşli silahla yaralanması olayının planlayıcısı M.A. ile Kurtuluş arasındaki irtibattan da bahsedildi. Olayla ilgili Kurtuluş'a 500 bin lira ödeme yapıldığı da iddia edildi. CHP'den 4 dönem Urla Belediye Başkanlığı ve Meclis'te 2 dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın otomobil ve işyerinin kurşunlanmasının da yer aldığı iddianamede aynı çetenin, avukat Baratalı'dan tehdit yoluyla 2 milyon dolar para istediği vurgulandı.





İDDİANAMELERİ KABUL EDİLMİŞTİ

İzmir'de MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na yönelik silahlı saldırı ile CHP'den 4 dönem belediye başkanlığı ve Meclis'te 2 dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın otomobil ve işyerinin kurşunlanması gibi birçok olayı gerçekleştirdiği öne sürülen suç örgütüne yönelik iddianame mahkemece kabul edilmişti. Liderliğini Serkan Kurtuluş ile Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede çetenin eylemlerinden de bahsedildi.





GÜRCİSTAN İADE ETMEDİ

SUÇ örgütü lideri Serkan Kurtuluş, kaçtığı Gürcistan'da 2018 yılı Haziran ayında yakalandı. Türkiye, İnterpol aracılığıyla iade talebinde bulundu ancak iki ülke arasında iade anlaşması olmadığı için Kurtuluş verilmedi. Gürcistan'da 6 ay cezaevinde yatan Kurtuluş, bir süre sonra da ülke değiştirerek Arjantin'e geçmişti. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkartılan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, aynı davadan yargılandığı işadamı Ahmet Kurtuluş'u da ev hapsindeyken polis kılığındaki bir kişi tarafından öldürttü. Cinayetin Ahmet Kurtuluş'un mahkemede kendisi hakkında ifade verdiği için işlendiği iddia edildi. İzmir'de mafya, emniyet ve siyasetçilerin işbirliğiyle işlenen 'FETÖ-Borsası' çarkının da kilit ismi olan Serkan Kurtuluş'un ismi 2017'de işadamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürülmesi, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in otomobilinin kurşunlanması, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de adının yer aldığı işadamı İsmail Kılınç'ın vurulması gibi bir çok olayda geçiyor. Serkan Kurtuluş'un avukatı Murat Üstündağ ise, "Henüz adli makamların vermiş olduğu bir karar yok. Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ile ilgili süreci biz de yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.





YENİ ASIR'DAN BAHSETTİLER

Operasyona Arjantin basını da büyük ilgi gösterdi. Kurtuluş ve Camgöz'ün yakalanmasının ardından haber kısa sürede haber sitelerine düştü. İkilinin 'korkunç bir Türk suç örgütü' olduğunu aktaran haber siteleri, "5 aydır ülkede bulundukları öğrenildi. Türk gazetesi Yeni Asır, tetikçi olan Kurtuluş ve Camgöz ile ilgili en ağır suçlamayı detaylandırdı. Silahlı saldırıdaki kurban ise yüksek rütbeli bir politikacıydı" ifadelerine yer verdi.

Metin BURMALI

Polisin İzmir’de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires’te yakalandı