ABD'YE kızını ve torunlarını görmeye gittiğinde rahatsızlanan ve Kovid-19 önlemleri nedeniyle ülkeye dönemeyen Aydınlı emekli öğretmen Aysel Taş Pabuşçu, Dış İşleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilk tahliye uçağı ile Türkiye'ye döndü.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Aysel öğretmen, "Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Ülkeme minnettarım" dedi.



Aysel taş Pabuşçu, Başkan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere kendilerine sahip çıkan tüm yetkililere teşekkür ettiğini de dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKCE