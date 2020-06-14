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Haberler İzmir Çeşme’de inek ölüsü kıyıya vurdu

Çeşme’de inek ölüsü kıyıya vurdu

Çeşme Deliklikoy’da kıyıya inek ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ineği denizden çıkardı.

Çeşme’de inek ölüsü kıyıya vurdu

14.06.2020, 12:36

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek ölüsü vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.

İHA

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