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Haberler İzmir İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

’de : 1 ölü 2 yaralı

’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

14.06.2020, 09:06

Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.İ.B., M.B. ve Ferman K. (34) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ferman K. ve H.İ.B ile M.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan H.İ.B. ile M.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferman K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ferman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

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