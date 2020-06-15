Çiğli’den zihni sinir proje!

Türkiye rekor sürede sahra hastaneleri kurup yerli solunum cihazı üreterek ihracata başlarken CHP'nin yeni hamlesi gündem oldu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı skandal sahra hastanesinin ardından İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nden gelen 'yerli solunum cihazı' atağı sosyal medyayı kırdı geçirdi. Daha önce ilçede korona virüse karşı drone ile dezenfektan sıkarak 'teknolojik hamle' yapan belediyenin inşaat mühendisi başkanı Utku Gümrükçü, geliştirdiklerini söylediği yerli solunum cihazıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun huzuruna çıktı.

TUNCAY ÖZKAN'LA TANITTILAR

Gümrükçü'ye Genel Merkez'deki destekçisi, aday olmasında da pay sahibi olan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'na tanıtım yapan Gümrükçü'nün ihracatına bile başlanan ilk milli yerli solunum cihazını da yok sayan bir iddiayla, "Şu an bu cihazla Türkiye kendi imkanlarıyla solunum cihazı üretebilen dünyanın 6. ülkesi olacak" demesi dikkat çekti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Gümrükçü ve beraberindekilerle birlikte cihazla hatıra fotoğrafı çektirirken tanıtımın videosu sosyal medyada büyük olay oldu. CHP'nin bu solunum cihazı için "Adana'daki sahra hastanesi skandalına benzedi" yorumları yapılırken bazı kullanıcılar cihazı bisiklet pompası ve nargileye benzetti.





BASKAN UTKU GÜMRÜKÇÜ İDDİALI!

CHP'Lİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ürettikleri solunum cihazıyla birlikte geçtiğimiz günlerde online bir basın toplantısı düzenlemişti. Cihazın üretiminde görev alan Bilge Gökdoğan, Efe Gökdoğan ve Mustafa Büyükkayın'ın da katıldığı toplantıda konuşan Gümrükçü, "Dayanışmayla tam yerli ve milli bir solunum cihazı ürettik. Solunum cihazı maliyetleri 7 bin ile 10 bin dolar arasında. Biz bu cihazı işbirliği ile 700-850 TL arasında bir maliyetle gerçekleştirdik" demişti.





MUSLUĞUN AÇILISINI YAPMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sultanahmet Meydanı'nda 25 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan III. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili bilgi almıştı. Bir ara musluğu açıp kontrol eden Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı "Türk siyaseti böyle açılış görmedi. Kılıçdaroğlu musluk açmış!" espirilerini beraberinde getirmişti.





İLK YERLİ CIHAZ GEÇEN AY ÜRETİLDİ

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin ilk milli ve yerli solunum cihazı geçtiğimiz aylarda üretildi. Biosys Biyomedikal, Baykar, ASELSAN ve Arçelik mühendisleri tarafından üretilen cihaz için 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretime başlanmıştı. İlk teslimat kapsamında 100 adet cihaz, nisan ayında Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edilmişti. 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı' yurtdışından da ilgi görmüş ve ihracına başlanmıştı.



İŞTE GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI:

● Bu Adana'daki hastaneniz gibi olmuş. Bunu Adana sahra hastanesine gönderin lütfen.

● Ya arkadaş her şeyiniz mi dandik olur.

Bravo yakında uzaya da çıkarsınız siz.

● Karşıyaka Belediyesi'nden yerli ve milli MR cihazı, Konak'tan röntgen, Karabağlar'dan da ultrason cihazı bekliyoruz.

● Ben de bunu ilkokulda çocuklara verilen proje zannettim.

● İnsan şişirme makinesi!

● Mahalledeki bisiklet tamircisi bile bundan iyisini yapar.

● Tövbe tövbe kafa yapacak zamanı nereden buluyorsunuz?

● İlk denemeyi Engin Özkoç'ta yapalım.

● Ben de dedim Genel Merkez'e süpürge makinası almış. Tütün eksik nargileye benziyor.

● Demedi demeyin, yerli elektrikli arabayı da üretmiş bir CHP'li belediye.

● Bununla nerenizden solumayı düşünüyorsunuz?

● İnan su arıtma cihazı sandım doktor bey :) ● Kılıçdaroğlu: Bu insansız mı çalışıyor?

:)

● Uganda'ya gönderin.

● Bu hava filtresi akvaryumlara koyuluyor, balıklar için çok etkili bir solunum cihazı kabar kabar kabarcıklar çıkıyor.

● Tez heykeli dikile!

● Çiğli Belediyesi, nargileden solunum cihazı yapmış... Ne kadar gururlansak azdır, bizim niye aklımıza gelmedi tüh!

● Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretmiş.

Hangi hastane doktor bunu kullanır.

Ekranı nerede? Tansiyonu, SPO'yu nabzı nerede görecekler acaba?

● Eğer Kılıçdaroğlu solunum yetmezliği çekerse, Çiğli Belediyesi'nin solunum cihazına emanet edilmeli.

● Çiğli'de yaşayan bir vatandaş olarak sesimizi belediyeye iletin lütfen. Çöpler toplanmıyor burda.

Erhan GÜLENÇ