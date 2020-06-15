Koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş hafta sonunu fırsat bilerek gece saatlerinde Alsancak Kordonboyu'na akın etti. Çim alanda bir araya gelen vatandaşların tüm uyarılara rağmen maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlendi. Bazı vatandaşların da masa ve sandalyelerini alarak geldiği Kordon'da, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara sık sık maske ve mesafe uyarısı yaptı.
İzmir Kordon’da yoğunluk devam ediyor
Kordon’da değişen bir şey yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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