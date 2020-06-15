Sokak ortasında cinayet

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre H.İ.B ve M.B. sokakta Ferman Kaplan ile karşılaştı. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ferman Kaplan, H.İ.B. ve M.B. bıçakla yaralandı.

SORGUYA ALINDILAR YARALILARDAN

H.İ.B. ile M.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaplan ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.İ.B. ve M.B. ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.