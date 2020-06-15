TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları sorgulama! TOKİ İzmir isim listesi...

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün İzmir Selçuk için kuralar çekildi. Peki TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ İzmir isim listesi...

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ İzmir Selçuk kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde 200 konut inşa edilecek.

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SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.