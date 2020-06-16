Başkan Soyer’in rant ısrarı sürüyor

Menderes'te 150 milyon liraya kurulması planlanan tesis Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan deyim yerindeyse oldu-bitti yöntemiyle ihale edilirken, usullere aykırı olarak ÇED süreci ihale sonrasına bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kovid-19 ile mücadele edilen bir dönemde 19 haziran tarihinde İzmirlileri kahvehanede toplayarak ÇED üzerindeki görüşlerini almak için toplantı duyurusu yaptı.

İHALEYE 2 FİRMA KATILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 şubat 2020'de Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek bir tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesini kapsayan bir ihaleyi tüm usullere aykırı olarak jet hızıyla yapmış, 2 firmanın katıldığı ihaleyi, yılda 4 milyon 250 bin lira kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. kazanmıştı. SÖZ konusu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na dayanılarak yapıldığı duyurulurken, kanunda yer alan "arazilerin üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde önceden Maliye Bakanlığı'ndan izin alınması" gerektiği şartı ise yerine getirilmedi. Büyükşehir Belediyesi'nce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınmamıştı.



KORONAYA RAĞMEN KAHVEHANE BULUŞMASI

Aylardır Mendereslilerin yaptığı onlarca eylemi görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihale öncesi işletmesi gereken ÇED sürecini ise şimdi işleme aldı. Belediye 19 Haziran'da Menderes Çakaltepe Mahallesi meydan kahvehanesinde "ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı"nın yapılacağını duyurdu. İhale öncesi alınması gereken ÇED raporu ihale sonrasına bırakıldığı gibi, Kovid-19 nedeniyle vatandaşların evden çıkmak için bile temkinli davrandığı bir dönemde kahvehanede böyle bir toplantı düzenlemesi dikkat çekti.

BARIŞ ŞİMŞEK

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