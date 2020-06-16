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Bedelli askerlikte korona virüs tedbiri

Bedelli askerlikte korona virüs tedbiri
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silah altına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak korona virüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silah altına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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