Hayat kurtaran operasyonlar

İzmir'in Tire ilçesinde, Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekipleri, film gibi kurtarma operasyonlarına imza attı. Ekipler, Akçaşehir ve Yenioba köylerinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda önce kuyuya düşen köpeği ardından da kedi yavrusunu kurtararak, hayata döndürdü. Başarılı iki kurtarma operasyonuna imza atan TAKED üyeleri, "İki can kurtardığımız için mutluyuz" dedi.
NADİR UYSAL
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