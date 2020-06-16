Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre nöbet sistemiyle çalıştıktan sonra dün itibariyle normal çalışma sistemine dönen İzmir Adalet Sarayı'nın kapısında, sabahın saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.
Maskesiz kişiler içeriye alınmazken, giriş yapanların ateşi ölçüldü. 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar, geri çevrildi. Ayrıca adliyede işi olmayanlar da içeri alınmadı. Erken saatlerde başlayan kalabalık sebebiyle adliye kapısında her geçen saat yoğunluk arttı.
Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlenirken, görevliler sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sıklıkla uyarıda bulundu.
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DHA
İlk günden korkutan görüntü! İzmir Adalet Sarayı'nda normalleşme dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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