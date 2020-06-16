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Haberler İzmir İlk günden korkutan görüntü! İzmir Adalet Sarayı'nda normalleşme dönemi

İlk günden korkutan görüntü! 'nda normalleşme dönemi

'nın, normalleşme süreciyle birlikte kapılarının açılmasının ardından, adliye binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Maskesiz, işi olmayan ve ateşi 38 derece üstünde olan vatandaşlar, içeri alınmadı.

İlk günden korkutan görüntü! İzmir Adalet Sarayı'nda normalleşme dönemi

16.06.2020, 12:05

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre nöbet sistemiyle çalıştıktan sonra dün itibariyle normal çalışma sistemine dönen İzmir Adalet Sarayı'nın kapısında, sabahın saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Maskesiz kişiler içeriye alınmazken, giriş yapanların ateşi ölçüldü. 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar, geri çevrildi. Ayrıca adliyede işi olmayanlar da içeri alınmadı. Erken saatlerde başlayan kalabalık sebebiyle adliye kapısında her geçen saat yoğunluk arttı.



Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlenirken, görevliler sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sıklıkla uyarıda bulundu.



DHA

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