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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 16 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 16 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik 16 Haziran tarihli detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 16 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

16.06.2020, 09:52

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle elektrik kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

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