İzmir'de elektrik kesintisi 16 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle elektrik kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...