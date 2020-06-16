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Haberler İzmir İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

'de operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika... 'de suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu değerlendirilen 15 kişi, tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

16.06.2020, 11:13

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli yağma ve hürriyeti tahdit olaylarına karışanların oluşturduğu suç örgütü tespit etti. Durumla ilgili çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler gerçekleşen operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.

MADDİ DURUMU İYİ OLANLARIN YAKINLARINI KAÇIRARAK FİDYE İSTEMİŞLER
Aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı şüphelilerin, maddi durumunun iyi olduğunu düşündükleri, yine bazı yabancı uyruklu kişilerin yakınlarını kaçırarak, fidye istedikleri öne sürüldü.

SENET, TAPU SENEDİ VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, tapu senedi ile bir miktar esrar ve kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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