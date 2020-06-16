Ölüm bile ayıramadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilde yangın çıktı. Araç sürücüsü İbrahim Örsçelik ile kızı İlayda Örsçelik feci şekilde can verirken, arka koltukta oturan komşuları Özden Karamuk ile oğlu Kayra Karamuk yaralandı. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlunun durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Hüseyin Karamuk'un araçta olmadığı öğrenildi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Korkunç kaza dün sabah saatlerinde İzmir-Çeşme yolunun Zeytinler mevkisinde meydana geldi. İzmir'den tatil için Çeşme Alaçatı istikametine giden 35 AH 256 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü İbrahim Örsçelik, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ters dönen ve bariyerlere çarpan otomobil, bir anda yanmaya başladı.

ÖN KOLTUKTAYDILAR

Diğer sürücülerin yaptığı ihbarlar sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi alevleri söndürdü. Sağlık görevlileri ise araçtaki sürücü İbrahim Örsçelik ile yanında oturan kızı İlayda Örsçelik'in feci şekilde yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

DURUMLARI AĞIR

Aracın arka koltuğunda oturan ve bir dönem bir pizza şirketinde görev yapan anne Özdemir Karamuk ile oğlu Kayra Karamuk ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Anne ile oğlunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih ŞENDİL