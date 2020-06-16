Sezen’in kaçak havuzuna müfettiş

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda lüks villası bulunan Sezen Aksu'nun, geçen yıl mühürlenen havuz inşaatını usulsüzce tamamladığı ve havuzdan denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşediğinin ortaya çıkmasından sonra yetkililer harekete geçti. Karaburun Belediyesi ekiplerinin, geçen yıl lüks villaya giderek yüzme havuzunu ruhsatsız olduğu için mühürlediği öğrenilmişti. Mührün kırılarak havuz inşaatının tamamlandığı ve bu yıl yine şikayet üzerine gidildiğinde, kaçak havuzdan denize doğru 50 metrelik boru uzatıldığı ortaya çıkmıştı.

BELEDİYEDEN BİLGİ İSTENDİ

Deniz suyunun havuza taşınmasında kullanılan boru sökülürken, Karaburun Belediyesi'nin 1 yıllık süreçte kaçak havuz için yıkım kararı çıkartıp, çıkartmadığı da merak konusu oldu. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2019 yılında havuzun kaçak olduğunun tespit edildiğini ve mühürleme işleminin yapıldığını, son olayda ise havuzdan denize boru döşenmesi ile ilgili Kıyı Kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine haber verildiğini dile getirdi. Olaya el koyan ve bir müfettiş görevlendiren Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nün ise Karaburun Belediyesi'nden resmi yazı ile bugüne kadar yapılan işlemlerle ilgili bilgi istediği kaydedildi. Kaçak havuzun kaderinin belediyeden gelecek bu bilgiler doğrultusunda netlik kazanacağı belirtildi.

METİN BURMALI