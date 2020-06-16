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Tekke lağım plajı!

'in gözde tatil beldesi Çeşme'nin merkezinde yer alan 'na kanallarından aktığı iddia edilen pis su vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tekke lağım plajı!
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Özellikle yaz aylarında tatilcilerin yüzme havuzlarından boşalttıkları pis suların bu kanallar aracılığı ile denize boşaltıldığını ve suyun bu nedenle renk değiştirdiğini öne süren vatandaşlar, İZSU'yu da önceden önlem alıp kanal temizliği yapmamakla suçladı.

'BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNSUN'
Çeşmeliler, "Plajın üst kısmında yer alan villaların yaz aylarında havuzlarında kullandıkları pis sular, yağmur suyu kanallarına karışıyor. Buradan da Tekke Plajı'na boşaltılıyor. Eskiden mavi olan plajın suyu şimdi renk değiştirdi. Ayrıca İZSU'nun yaz gelmeden önce yapması gereken kanal temizliğini yapmadığını öğrendik. Yaz mevsiminde nüfus artışı ile birlikte plajdaki kirliliğinde artmasından endişe ediyoruz. Yetkililer bu soruna bir çözüm bulsun" dedi.

METİN BURMALI

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