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Haberler İzmir 8. kattan atladı ağır yaralandı

8. kattan atladı ağır yaralandı

8. kattan atladı ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sinir krizi geçiren 55 yaşındaki Mehmet Kartaca oturduğu binanın 8. katından atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşerek ağır yaralanan Kartaca'nın intihar etmeden önce gece birlikte alkol aldığı kız arkadaşı Selma T'yi telefonla aradığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar Kartaca'yı kurtaran atlama yastığının yükseklik ile kıyaslandığında ebatlarının küçük ve emniyetsiz olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

METİN BURMALI

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