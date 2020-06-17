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Haberler İzmir Adliyelere ilk gün akını

Adliyelere ilk gün akını

Adliyelere ilk gün akını
Giriş Tarihi: 17.6.2020

İzmir Adliyesi'nde korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı ertelenen duruşma ve yargı süreleri dün kaldığı yerden tekrar başladı. Normalleşme süreci ile hukuki işlemlerini gerçekleştirmek için Bayraklı'daki adliye binasına gelen vatandaşlar girişte yoğunluk oluşturdu. Adliye binası girişinde maskesiz, işi olmayan ve ateşi 38 derece ve üstünde olan vatandaşlar içeri alınmadı.

Sabahın erken saatlerinde adliye binası önüne gelen vatandaşlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

METİN BURMALI

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