Ayakkabılarını çıkardığın için sağ ol amca

İzmir banliyö hattı İZBAN'da çekilen bu fotoğraf pes dedirtti. Bir vatandaşın ayakkabılarını çıkararak boş koltuklara ayaklarını uzatması dikkat çekti. Virüs salgını nedeniyle bir yandan maske takması bir yandan da rahatça ayaklarını uzatması diğer yolcuları şaşırttı. Vatandaşın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından yayınlayan diğer vatandaşın yorumu, "Yok canım ne rehaveti dedem bıkmış bu hayattan" oldu.