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Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Son dakika haberine göre Başkan , Aile Çalışma ve , TOBB Başkanı , TİSK Başkanı , TÜRK-İŞ Başkanı ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

17.06.2020, 15:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

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