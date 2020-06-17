Belediye Romanların çadırlarını kaldırdı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Şahin Tepesi mevkisinde yaşayan 300 Roman vatandaşa ait 60 çadır, CHP'li Çeşme Belediyesi ekiplerince söküldü. Polis ve zabıta ekiplerinin katıldığı söküm işlemini engellemeye çalışan Roman vatandaşlar, yetkililerin kendilerine verdiği sözü tutmadığını öne sürdü. Buna rağmen ekipler, kepçe desteğiyle çadırları kaldırdı. Yaşanan durumu 'vicdansızlık' olarak nitelendiren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı "Bir yere başkan seçilmekle iş bitmiyor. Çözüm üretmek, insanlara dokunmak gerekiyor. Vicdanın partisi yok. Biz insanoğluyuz. Oradaki insanlar kime ne yapmış! Onlar bizim insanımız" sözleriyle eleştirdi.