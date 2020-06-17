Büyükşehir’de ‘terör’ sahnede

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerle dirsek temasında olan CHP'li Başkan Tunç Soyer, her geçen gün bu desteği artırıyor. Hendek ihanetinde PKK'yı destekleyen bildiriye imza atan ve görevlerinden KHK ile ihraç edilen üç isim ile yargılandığı FETÖ davasında ceza alan CHP eski milletvekili Eren Erdem'i belediye şirketlerine atayan, bu yetmezmiş gibi PKK'ya güzellemeler yapan bir işadamına da organizasyon ihalesi verilmesine göz yuman Soyer, yine tartışılacak bir hamle yaptı. Soyer, terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesi ile yargılandığı davada hapis cezası alan Orçun Masatçı'yı Şehir Tiyatroları Koordinatörü yaptı.

EREN ERDEM'E SAHİP ÇIKTI

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde PKK'nın uzantısı HDP'nin İzmir mitingine destek açıklamaları yapan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da bu desteği devam ettiren CHP'li Tunç Soyer, belediyede yaptığı skandal atamalarla yeniden gündeme geldi. Soyer, 2015 yılında Hendek ihaneti sırasında terör örgütü PKK'yı destekleyen bildiriye imza atan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile görevlerinden ihraç edilen Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'ı belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktı. FETÖ Silahlı terör örgütüne yardım suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan CHP eski milletvekili Eren Erdem'i de tahliye olduktan sonra yalnız bırakmayan Soyer, Erdem'i Büyükşehir'e bağlı Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (ÜNİBEL) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

SKANDALLARI BİTMİYOR

Demokrasi için Birlik (DİB) üyesi de olan ünlü reklamcı Nesteren Davutoğlu'na reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarını emanet eden Başkan Soyer, çok tartışılacak bir adım daha attı. Soyer, şimdi de belediye bünyesinde kurulacak Şehir Tiyatrosu'nu daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Orçun Masatçı'ya emanet etti. Masatçı, Şehir Tiyatrosu Koordinatörü oldu. Büyükşehir'den yapılan açıklamalarda da Masatçı için Şehir Tiyatroları Koordinatörü sıfatının kullanılması dikkat çekti.





KIZ KARDEŞİ DE TERÖRDEN HAPİS YATTI

Masatçı'nın kendisi gibi tiyatrocu kız kardeşi Nimet Nazlı Masatçı da geçtiğimiz yıllarda terör örgütü propagandası yapmaktan cezaevine girmişti. Masatçı'nın öğretmen eşi Gamze Masatçı da, KHK ile görevinden ihraç edilmişti. Kardeş Masatçı, daha önce HDP İzmir 2. Bölge 6. sıradan da milletvekili adayı gösterilmişti. Bu arada Orçun Masatçı'nın Konak Belediyesi'nden önce yönetmenlik yaptığı, Nimet Nazlı Masatçı'nın da oyuncuları arasında yer aldığı Yenikapı Tiyatrosu da KHK ile kapatılmıştı.





SAYMADİ'YE İHALE KIYAĞINA GÖZ YUMDU

Başkan Tunç Soyer, terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'a güzellemeler yapıp teröristlere 'gerilla' diyen ve CHP İstanbul Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı A.G.D. isimli şirketin ortağı Ahmet Saymadi'ya Büyükşehir'in organizasyon işlerini teslim edilmesine göz yumdu. 2014 yılında HDP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Ahmet Saymadi'nin 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ortaya çıktı.

ŞENOL KANTÜRK