Ellerinden kayıp gitti

Avukat Doğa Tokuçoğlu'nun önceki akşam İzmir'in Bostanlı semtindeki apartmanın 18'inci katından atlayarak yaşamını yitirmesi olayının ardından detaylara Yeni Asır ulaştı. Tokuçoğlu'nun kendisini aşağıya atmak isterken yanında bulunan arkadaşı Sabri Nalıncıoğlu'nun onu tutmaya çalıştığı ancak ellerinden kayıp gittiği ortaya çıktı.

ARKADAŞIYLA EVE GELDİ

Korkunç olay, önceki akşam İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan Selçuk-7 Sitesi'nde meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde avukatlık yapan ve Kuşadası Kent Konseyi eski Başkanı avukat Bülent Tokuçoğlu'nun oğlu olduğu öğrenilen Doğa Tokuçoğlu, bir arkadaşının annesinin cenazesi için ev arkadaşı Sabri Nalıncıoğlu ile birlikte İzmir'e geldi.

Sabri Nalıncıoğlu

PENCEREYE ÇIKTI

İki arkadaş birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada evin mutfağına giden Tokuçoğlu mutfak penceresine çıktı. Arkasından gelen arkadaşı Sabri Nalıncıoğlu, atlamak istediğini fark ettiği Tokuçoğlu'na doğru bir hamle yaparak onu tutmak istedi. Ancak Nalıncıoğlu'nun ellerinden kayıp giden genç avukat 50 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. NALINCIOĞLU ve çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakın arkadaşının ölümüne tanıklık eden Sabri Nalıncıoğlu şok geçirirken polise ifade vermekte zorlandı. Doğa Tokuçoğlu'nun cenazesi şüpheli ölümünün aydınlatılması için incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan Aydın Barosu, Avukat Doğa Tokuçoğlu'nun vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.



"OĞLUMUN HİÇBİR SORUNU YOKTU"

OĞLUNUN ölüm haberiyle yıkılan baba Bülent Tokuçoğlu, "Oğlumun hiçbir sorunu yoktu. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşını tanımıyorum. Bana söylenen camdan atlayıp intihar ettiği. Konunun tam olarak araştırılmasını ve netlik kazanmasını istiyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL