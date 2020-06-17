Elektrik ve su kesintileri bulunduğumuz dönem itibariyle daha da yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 17 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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