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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarihli detaylarını duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'de çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

17.06.2020, 09:11

Elektrik ve su kesintileri bulunduğumuz dönem itibariyle daha da yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte Çarşamba detayları...

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