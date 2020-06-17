Mahalleli lağım sularından şikayetçi

Bergama ilçesine bağlı Pirveliler Mahallesi'nde oturan Demirtaş ailesi, evlerinin yakınına akan pis lağım sularından şikayetçi oldu. Alt yapı eksikliğinden dolayı yaklaşık 16 yıldır oturduğu evinin 15 metre ilerisinden lağım suları aktığını belirten mahalle sakinlerinden Ömer Demirtaş, bugüne kadar birçok yere başvurduğunu ancak sesini duyuramadığını söyledi.

HER YERİ KOKU KAPLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkililere seslenen Demirtaş, evinin yakınından lağım sularının alt yapı çalışması yapılarak yer altına alınmasını istedi. Özellikle yaz aylarında kokunun dayanılmaz olduğunu, evde kapı pencere açamadıkları gibi sinek ve sivrisineklerin de mahallede cirit attığını ifade eden Demirtaş, "Bildirmeme rağmen hiç ilgilenen olmadı. Buradan akan pis lağım sularından dolayı etrafa dayanılmaz bir koku yayılıyor. Lütfen yetkililer sesimi duysun ve bu soruna bir son versin. Benim gibi diğer mahalle sakinleri de bu durumdan çok rahatsız" diye konuştu. Ömer Demirtaş lağım suları nedeniyle mahalleyi sinek ve sivrisinek bastığını söyledi.



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Metin BURMALI