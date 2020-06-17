Sokaklar köstebek yuvasına döndü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 1 yıldır asfaltlanmayan yollarından şikayetçi oldu. Mahallelerinde yer alan sokak yollarının adeta köstebek yuvasına döndüğünü aktaran vatandaşlar, "2019 yılı Kasım ayından beri asfaltlanmadığı için yollarımız adeta köstebek yuvasına döndü. Araçlarımızla geçemiyoruz" dedi.

SORUNUN 7021, 7022, 7023, 7024 ve 7025 sokaklarında olduğunu da aktaran vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ve Bayraklı Belediyesi'ne defalarca bu sorunu iletmelerine rağmen bir çözüm bulunamadığından dert yandı. Mahalle halkı olarak çok mağdur olduklarını, sokaklara arabaların girmediğini, insanların yolda yürüyemediğini ve yaz aylarında tozdan topraktan dolayı kapı pencere açamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok ana yolu ve tatil beldesini asfaltladı ama bizim yollarımız defalarca bildirmemize rağmen hala köstebek yuvası gibi" diye konuştu.

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Metin BURMALI