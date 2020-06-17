Tire'deki feci kazada taktığı kask hayatını kurtardı

Kaza, Tire'de meydana geldi. Tire ilçesinden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Gökçe K. yönetimindeki 34 JA 9841 plakalı özel araç, bilinmeyen bir nedenle yol kenarında durdu.

Bir süre sonra tekrar yola çıkan otomobil sürücüsü, arkadan gelen İbrahim Dönmezoğlu yönetimindeki 35 ALU 548 plakalı motosikleti fark etmedi. Aynı istikamette devam eden motosiklet sürücüsü, duramayarak araca çarptı.





KASKI HAYATA KURTARDI

Şiddetli bir şekilde araca arkadan çarpan Dönmezoğlu, motorla aracın arasında sıkıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Dönmezoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.





Kazanın ardından yaşama tutunan motosiklet sürücüsünü gören görgü tanıkları, "başındaki kask hayatını kurtardı" şeklinde ifadeler kullandı.

İHA

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