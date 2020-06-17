Tireli sürücüler dertli

İzmir Tire'de, sürücüler yanlış yere konumlandırılan çöp konteynırı ile atık cam şişe kutusunun kazalara davetiye çıkardığından şikayet ediyor.

Vatandaşlar, "Yol tek yönlü. Zafer Caddesi'nden, Gençlik Caddesi'ne çıkarken yolu göremediğimiz için otomobilimizin burnunu yolun ortasına kadar çıkarmak zorunda kalıyoruz. Sağ şeritten gelen sürücüler ile burun buruna geliyoruz. Söz konusu yerde maddi hasarlı birçok kaza meydana geldi. Belediye yetkililerinden daha vahim kazalar meydana gelmeden çöp konteynırı ile atık cam şişe kutusunun yerini değiştirmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL