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Haberler İzmir İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'de ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların, ""nü fırsata çevirerek kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştıkları öne sürüldü.

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

18.06.2020, 11:48

İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçunu işledikleri belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen "gümrük kaçağı" saat ve parfümler ele geçirildi.

Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.

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